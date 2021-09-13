Лукашенко попросив у Путіна ракети – розмістить на кордоні з Україною

Білоруський диктатор побачив в Україні потенційну військову загрозу і відразу звернувся до президента РФ по допомогу

Лукашенко посилює кордон з Україною / Фото: president.gov.by

Під час нещодавньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що домовився про поставку в Білорусь ракетних комплексів С-400, які розташує на кордоні з Україною. Він вважає, що є військова загроза з українського напрямку.

Про це він заявив під час присутності на російсько-білоруському навчанні "Захід-2021".

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Білоруський диктатор розповів Путіну, що хоче встановити ракетні комплекси С-400 поблизу України.

"Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас і південний (з боку України) напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. Ми повинні готуватися – 1200 км кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми вели якраз мову про те, що С-400 нам буде до речі. І він (Путін. – Ред.) дав доручення міністру оборони, щоб з нашими пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам", – сказав Лукашенко.

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Водночас він запевнив, що це тільки для захисту Білорусі.

"Ми не спрямовуємо свої ракети на суміжні держави, наші літаки не визначають цілі для нанесення удару на їхні території тощо. Ми готуємося захищати свою землю. Білорусько-російському союзу зайві території не потрібні. Дай бог нам впоратися зі своїми", – додав Лукашенко.

Що таке ЗРК С-400

Російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" може вражати аеродинамічні цілі на дальності до 400 км і тактичні балістичні цілі на дальності до 60 км, що летять зі швидкістю до 4,8 км/с: крилаті ракети, літаки тактичної і стратегічної авіації, маневруючі боєголовки балістичних ракет. Радар раннього виявлення забезпечує дальність виявлення до 600 км.

У 2020 році Туреччина домовилася з Росією про закупівлю цих комплексів, на що дуже нервово відреагували у США і навіть погрожували Анкарі санкціями.

Також ЗРК С-400 Росія розмістила і в окупованому Криму для нібито "забезпечення безпеки".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Росія забезпечить Білорусь літаками, вертольотами і засобами ППО. Лукашенко не розповідав, скільки грошей виділив з бюджету країни на закупівлю озброєння, зазначивши лише, що підписав відповідне розпорядження.