Лукашенко "загрався" з "ЛНР" – переговори щодо Донбасу можуть перенести з Мінська

Після того, як Білорусь фактично визнала бойовиків, запросивши їх до Мінська, українська влада не хоче їхати туди домовлятися про мир

Переговори щодо Донбасу можуть переїхати з Мінська через дії Лукашенко. Фото: колаж "Сьогодні"

На фоні контактів між режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко з бойовиками, що окупували Донбас, Україна розглядає можливість перенесення переговорного майданчика по Донбасу з Мінська, але остаточне рішення ще не було прийнято.

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Про це 4 червня заявив секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов.

"Чи будемо ми переносити з Мінська наші перемовини, звичайно, таке питання стоїть. І зараз йдуть перемовини. Чи є якийсь суд міжнародний для того, щоб він це зобов'язав когось зробити? Такого суду, на жаль, немає", – підкреслив секретар РНБО.

Данілов нагадав про те, що весь демократичний світ не визнав Лукашенко президентом Білорусі, тому його угоди з бойовиками, яким він може видати білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, теж не визнають.

"Про які домовленості у них може йти мова і які вони можуть підписувати ті чи інші договори. Тут є велике питання з точки зору цих контактів, як це буде розглядатися", – додав Данілов.

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Крім того, він нагадав про те, що на тимчасово окупованих територіях з'явилися білборди з фотографією Протасевича з написом "Вбивця".

Нагадаємо, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук ще в квітні заявив, що після закінчення карантину переговори Тристоронньої контактної групи по Донбасу можуть переїхати з Мінська до Польщі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті "Сьогодні":

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