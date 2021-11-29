Львівський блогер влаштував вечірку з еротичним шоу у День пам'яті Голодомору (фото)

Олександр Заліско влаштував гучне свято у день свого народження

Львівський блогер потрапив у скандал через свято у День пам'яті жертв Голодомору. / Фото: Колаж: Сьогодні

Львівський блогер Олександр Заліско, який має понад мільйон передплатників, гучно відсвяткував свій день народження у День пам'яті Голодомору. Він влаштував вечірку з еротичним шоу та танцями.

Фото та відео з вечірки блогер опублікував у своєму Instagram.

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На знімках видно, що гості веселилися як могли. Свято вів відомий український ведучий Володимир Остапчук, а сам Заліско спробував себе у ролі діджея з крилами на плечах.

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Фото: скріншоти з Instagram

Критика

Після того, як блогер почав публікувати відео з вечірки у своїх соцмережах, на нього навалилася хвиля критики. Львівській громадськості не сподобалося, що захід відбувався в офіційний день скорботи, також один із гостей подарував Заліско квиток на шоу російського стендап-коміка Павла Волі у Німеччині.

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На що Заліско відповів, що "не вибирав день, коли йому народжуватись" і що він святкуватиме свій день народження "як захоче".

Після цього він продовжив викладати відео зі свята у своїх сторіс.

Блогерка з Харкова рекламувала "20 кроків розвитку Росії"

Інстаблогер із Харкова з мільйоном передплатників, яка нещодавно взяла участь у телешоу "Супермама", рекламує проєкт російського бізнесмена "20 ідей щодо розвитку Росії".

Крім цього, блогерка назвала Росію "нашою державою". Нині пост видалено.

"20 ідей розвитку Росії" – це проєкт російського бізнесмена Дмитра Давидова. На знімку блогерка тримала рекламну продукцію проекту.

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