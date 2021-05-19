Скандал у Львівській політехніці – як вийшло, що на сайті вузу рекламують нелегальні поїздки в Чорнобиль

Вчені, що досліджують Чорнобиль, обурені, що офіційний сайт солідного вузу пропагує те, як порушувати закон. "Сьогодні" з'ясовував подробиці

Студент Львівської політехніки Іван Волошин опублікував на офіційному сайті вузу в рубриці "Новини університету" докладний звіт про нелегальне проникнення в чорнобильську зону відчуження. Волошин зробив його разом зі своїм другом.

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Який резонанс ця новина викликала в самому вузі, невідомо. Однак новину помітили співробітники іншої держустанови – Державного науково-технічного центру з питань ядерної та радіаційної безпеки, що займається питаннями Чорнобиля. Вони публічно висловили своє обурення. Нелегали в зоні ЧАЕС – це порушення закону. Але ще примітніше те, що подібні тексти на сайті вузу, звичайно, можуть надихнути інших "романтиків" кинутися в зону відчуження, де зашкалює радіація і існує низка інших небезпек.

Ще через якийсь час про те, що сталося, дізналося керівництво поліції. За даними правоохоронців, згідно з законодавством, нелегальне проникнення в зону відчуження карається законом – за це передбачено штраф близько 300 грн.

Скріншот з офіційної сторінки львівського університету

Ми з'ясували всі подробиці гучної історії. У звіті, опублікованому на сайті вузу, студент Іван Волошин не побоявся розповісти в найдрібніших подробицях, як порушував закон.

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"Отже, день перший. Ми називали його нульовим, тому що це день проникнення в зону. Сьогодні ми пройшли 25 км. Розраховуючи зустріти на своєму шляху огорожу з колючого дроту і охорону, навіть не зрозуміли, коли перетнули кордон і дійшли до самого мосту. На мосту охорони не було, можливо, просто пощастило", – цитує Івана сайт вузу.

А далі студент описує шляхи проникнення в місто Прип'ять. У цьому місті є місця зі смертельно небезпечним рівнем радіації.

"У самій Прип'яті нас чекало ще одне випробування. Проникнути в місто-привид можна через КПП. Звичайно, там були охорона, прожектори і собаки. Але трохи далі ми знайшли місце, перетнувши яке, можна потрапити в Прип'ять. Охоронців там не було. Лише собаки", – пише студент.

Це фото було опубліковано на офіційній сторінці львівського університету

В цілому студент описує 4 дні перебування в чорнобильській зоні. Вже на другий день він зізнався, що "стало страшно". Дозиметр показував високий рівень радіації.

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Після того як на сайті шанованого вузу був опублікований цей звіт, своє обурення висловив Державний науково-технічний центр з питань ядерної та радіаційної безпеки. Почався скандал.

"Прикре непорозуміння чи "Львівська політехніка" пропагує несанкціоноване відвідування чорнобильської зони відчуження? На офіційному сайті національного університету опубліковано матеріал "Щоденник сталкерів": історія студента Інституту механічної інженерії і транспорту", в якому Іван Волошин, студент Інституту інженерної механіки, розповідає про своє нелегальному подорожі в чорнобильську зону відчуження. Хлопець зробив її разом зі своїм другом Михайлом в березні цього року. Чи виправдані ці "слабоумство і відвага?" – обурено повідомив цей науковий центр.

У коментарі для "Сьогодні" спікер цього центру Тетяна Вербицька обурено підкреслила, що львівський університет готує кадри для атомної енергетики, але при цьому його студенти на всю країну розповідають, як нелегально проникають в зону відчуження.

"Є питання до" Львівській політехніці "про те, які кадри вони випускають, яка у цих людей буде культура безпеки? Хочеться, щоб виш вчив студентів правилам", – сказала нам Вербицька.

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У львівському університеті не відмовилися коментувати ситуацію і дали зрозуміти, що намагаються ...

"Центр комунікацій" Львівської політехніки "намагається якомога ширше відображати життя студентів нашого університету, з огляду на також їх захоплення та хобі. Ні в якому разі ми не закликаємо і не мотивуємо інших до такого проведення часу. Це ж стосується і захоплень студента Івана Волошина. Нам важливо розкривати різнобічність сучасної молоді, а також репрезентувати їх думки, важливі для них події та вміння приймати рішення і усвідомлювати власну відповідальність дій ", – повідомила нам спікер університету Наталя Павлишин.

Втім, схоже, всі крапки над "i" розставить поліція. Про публікацію на сайті університету правоохоронці вже теж знають і вжили заходів.

"Вони пропагують сталкерство. Розшукати цього студента не є проблемою. Я вже дав розпорядження провести за даним фактом перевірку ", – сказав нам керівник чорнобильської поліції Ян Обжелянскій.

За його словами, через кілька днів поліція буде готова повідомити про результати проведеної роботи. До цього силовики додали, що за останні три роки в зоні відчуження виявили понад 1300 сталкерів.

"Наприклад, за 2018 й – 371, за 2019 й – 586, за 2020 й – 574", – уточнив Ян Обжелянскій.

З цього числа порушників – близько 40 виявилися іноземцями. Нагадаємо, раніше вчені розповіли про те, що поки не можуть визначити ступінь небезпеки нових реакцій в чорнобильському реакторі. Також повідомлялося про те, як живеться в Чорнобилі найстаршій самоселке. Подробиці – в сюжеті.