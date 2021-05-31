Ляшко анонсував центри вакцинації по всій Україні. Як не застрягти в черзі

На вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для людей, які записалися в чергу у додатку "Дія". Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що такі центри відкриють і в інших містах.

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Про це міністр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що на вакцинацію запрошують телефонним дзвінком.

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"У нас прохання до всіх приходити на той час і в ті моменти, коли запрошують людей. Я думаю, що Україна рухається до своєї мети – вакцинувати якомога більше українців, щоб подолати епідемію коронавірусної хвороби", – сказав він.

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Також Ляшко пояснив, чому в Києві утворилася величезна черга біля центру вакцинації. За його словами, отримати щеплення прийшли всі охочі, які зареєструвалися у додатку, але ще не отримали дзвінок.

Нагадаємо, 15 травня в Україні почали вакцинацію громадян, які записалися у чергу в додатку "Дія".

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