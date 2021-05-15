В Україні стартує новий етап вакцинації від COVID-19. Кому зроблять щеплення

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні вже 24-25 травня може початися вакцинація працівників освіти.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Розвозити і вакцинувати ми хочемо з 24-25 травня. Будемо вакцинувати працівників освіти, так як у них орієнтовно через місяць починаються відпустки і зібрати їх буде складно. Для вакцинації будемо використовувати вакцину Pfizer, яку будемо отримувати партіями на наступному тижні", – сказав він.

Для вакцинації педагогів планують використовувати 387 тисяч доз з 483 тис.доз вакцини Pfizer, які повинні прибути в Україну 17 травня.

За словами Ляшка, щеплення зроблять всім бажаючим працівникам сфери освіти, не залежно від форми власності установи.

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Щоб отримати вакцину, педагогам потрібно записатися в чергу у керівника установи освіти. Вакцинація буде проводитися виїзними бригадами.

Разом з педагогами щеплення робитимуть представникам цільових груп, яких не встигли вакцинувати раніше.

Раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні продовжує проходити досить повільно. За минулу добу, 14 травня, зроблено 23 638 щеплень і тепер всього вакциновано від коронавірусу 936 тисяч українців.

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