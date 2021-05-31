Ляшко анонсував послаблення карантину в Україні

За словами міністра, українці втомилися від пандемії, а епідситуація досатньо стабілізувалася

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив, що на літній період карантин у зв'язку з коронавірусом в Україні мають намір послабити.

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Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.

На думку нового глави МОЗ, це можна зробити завдяки стабілізаціъ епідситуації у країні.

"Уже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи відкрити, зробити певні послаблення", – впевнений Ляшко.

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Він додав, що вважає деяке послаблення карантину влітку доцільним, оскільки зараз в Україні немає масштабних спалахів COVID-19.

"Немає такого спалаху, таких масштабних, тому ми говоримо про золоту середину між здатністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами", – пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що Кабмін готує зміни в адаптивний карантин, зокрема планують переглянути індикатори "зеленої" зони, щоб вони відповідали тим, що діють у ЄС.

Ми також повідомляли, що в Україні вже сім регіонів частково відповідають "зеленій" зоні карантину.

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