Ляшко анонсував перехід ще двох областей у жовту зону

У Чернігівської і Чернівецької областей в найближчий тиждень є всі шанси перейти з червоної епідеміологічної зони в жовту.

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Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Яніні Соколовій на "5 каналі".

За його словами, застосування локальних карантинних обмежень дало свій результат у згаданих областях.

"Чернігівська і Чернівецька області вже підходять до того, щоб через три-п'ять днів перейти з червоного в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. Це означає, що в них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження", – зазначив Ляшко.

Зазначимо, станом на 11 квітня в червоній зоні перебувають Київ і 12 областей. Причому за останню добу Харківська область перейшла з помаранчевої в червону зону через погіршення епідситуації. Ще 10 областей – у помаранчевій зоні. У жовтій зоні поки тільки Херсонська і Івано-Франківська області.

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Нагадаємо, Закарпатська область все ще залишається в червоній зоні, незважаючи на те що в Кабміні анонсували її перехід у жовту 11 квітня.

Ми також повідомляли, що в Київській області місцева влада ухвалила рішення через важку ситуацію із захворюваністю на коронавірусну інфекцію продовжити карантинні обмеження ще на два тижні – до 23 квітня.

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