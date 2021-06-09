Ляшко хоче продовжити карантин в Україні на все літо

За словами міністра, коронавірус у країні ще не подолали, тому відповідна пропозиція надійде уряду

В Україні хочуть продовжити карантинні обмеження в Україні на все літо.

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Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду.

"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подоланий", – сказав Ляшко.

Зазначається, що такі вимоги, як обов'язкове носіння масок у громадських приміщеннях і в транспорті, мають залишитися.

"Зокрема, ми плануємо скасувати вимоги щодо заповнювання залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів і спростити процес проходження кордонів для повернення з відпусток", – сказав міністр.

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Водночас він попередив, що в разі, якщо ситуація в країні буде погіршуватися, запроваджуватимуть "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.

За словами Ляшка, вже розроблено пропозиції щодо життя в умовах "зеленого" рівня епіднебезпеки. В українців буде більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи бізнесу та подорожей.

Після того, як із "жовтої" зони карантину вийшли всі області, в Україні не залишилося таких, де перевищений хоча б один показник щодо COVID-19.

Раніше ми повідомляли, що у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в застосунку "Дія". Людям будуть заздалегідь повідомляти, куди і коли приходити для отримання щеплення.

Також жителів тимчасово окупованого Криму почали вакцинувати в Херсонській області. Там відкрили 6 пунктів імунізації:

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