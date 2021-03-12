Ляшко назвав умову для введення жорсткого карантину в Україні

Жорсткий карантин в Україніможуть ввести, якщо медична система опиниться на межі колапсу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Зараз показник госпіталізованих хворих на COVID-19 перевищено у дев'яти регіонах. У "червоній зоні" – Івано-Франківська, Закарпаття, Житомирська області та Буковина. Там в лікарнях вже не вистачає місць.

На сьогоднішній день від коронавірусу вакцинували майже 40 000 українців. У той же час держава поки не розглядає впровадження міжнародних свідоцтв про проведення імунізації, додав Віктор Ляшко.

"У світі вакцинували 0,8% всього населення, тому робити привілеї для вакцинованих при перетині кордонів або відвідуванні будь-яких закладів – це передчасна акція. Сьогодні немає рівного доступу одночасно для всіх бажаючих зробити щеплення. Тому ми повинні розуміти – вакцина це, насамперед, сьогодні захист груп ризику і запобігання негативних наслідків", – сказав Ляшко.

Відео: Сьогодні

Відзначимо, що в Україні щодоби продовжує зростати кількість нових хворих, особливо важка ситуація на заході країни. Чиновники вже не виключають, що ми можемо повернутися до жорстких обмежень. Читайте про це детальніше в нашій статті Новий локдаун у квітні: чи закриють Україну через третю хвилю COVID-2019?.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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