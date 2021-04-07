Ляшко пояснив, чому записаних на щеплення в "Дії" не вакцинують залишковими дозами

Запис на залишкові дози вакцини від COVID-19 відбувається через облдержадміністрації

Черга на вакцинацію від коронавірусу в "Дії" є списком очікування для свого етапу, тому українців поза груп ризику, які записалися на щеплення через е-сервіс, не запрошують вакцинуватися залишковими дозами.

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Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в коментарі УП.

"(Запис через "Дію" – Ред.) – не питання вакцинації залишковими дозами, а питання вакцинації відповідно до Дорожньої карти. В "Дії" формується лист очікування, і коли настає етап для людини, яка записалася в лист очікування, його пріоритетно записують на вакцинацію", – сказав Ляшко.

До речі, запис на залишкові дози вакцини від COVID-19 відбувається через облдержадміністрації.

Водночас в Україні закінчується вакцина CoviShield (AstraZeneca). У Київській області вже три дні поспіль нікого не щеплять від COVID-19. На ранок 6 квітня про нульових залишках на регіональних складах звітувало вісім областей і дві вже були на мізерних залишках.

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Коли в Україні надійде наступна партія вакцини – невідомо. Індія заблокувала експорт CoviShield (AstraZeneca) до травня.

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