Ляшко пояснив спалах коронавірусу в Україні

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків захворювання на COVID-19. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що це було прогнозовано і пов'язане з сезонним захворюванням на грип. Про це він сказав на брифінгу.

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За його словами, епідеміологічна ситуація загострилася не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах – Польщі, Чехії, Румунії та Угорщини.

"У нас теж є добове зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Останні два дні ми перевищуємо кількість випадків за 8 тисяч", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що найбільш напружена епідситуація в Івано-Франківській області – тільки за минулу добу там зафіксовано 857 нових випадків. На другому місці Київ з 748 хворими і на третьому місці Вінницька область – 738.

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На сьогоднішній день ризик зростання випадків по країні досить високий, каже санлікар. Також найбільше госпіталізацій в перерахунку на 100 тис. населення зафіксовано в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

"Це прогнозоване зростання. Ми говорили, що в середині лютого ми очікуємо зростання кількості хворих на грип та грипоподібні захворювання, що в період епідемії коронавірусу може привести до пікового навантаження на систему охорони здоров'я", – додав Ляшко.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", також Ляшко розповідав про перші побічні ефекти від вакцинації.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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