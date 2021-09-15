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Коронавірус. У МОЗ пояснили, чому зростає захворюваність

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 вересня, 21:55
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Віктор Ляшко розповів, які фактори впливають на збільшення захворюваності на COVID-19
Міністр охорони здоров'я розповів про новий чинник, який стимулює коронавірус / Колаж "Сегодня"
Міністр охорони здоров'я розповів про новий чинник, який стимулює коронавірус / Колаж "Сегодня"

Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, тому в країні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час інтерв'ю на "24 каналі".

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"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків збільшуватиметься", – заявив міністр.

Ляшко додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID-19.

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"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільше передається від людини до людини. Ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас буде зростати кількість щеплень. Якщо буде зростати, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", – додав Ляшко.

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