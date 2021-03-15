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Ляшко після вакцинації захворів на COVID-19: що пішло не так?

15 березня, 16:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Ефективність вакцини після першої стандартної дози становить 76%, зазначив санлікар

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, незважаючи на зроблене нещодавно щеплення від COVID-19, примудрився підхопити коронавірус.

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Про це він повідомив у Facebook.

"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований", – зазначив він.

Ляшко пояснив, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22-го по 90-й день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

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"У мене був лише 13-й день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому "зрада" відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень", – підкреслив санлікар.

Днями Віктор Ляшко радив українцям не чекати вакцину Pfizer. За його словами, основні препарати, якими збираються вакцинувати українців, – виробництва AstraZeneca, Novavax і Sinovac.

Також у МОЗ розповідали, які бувають побічні ефекти вакцини Covishieldі наскільки вони небезпечні. Чиновники запевняють, що всі "побічки" після уколу незначні й не тривають довго.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко

Джерело: Сьогодні

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