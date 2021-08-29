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Ляшко привітав шахтарів з професійним святом

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
29 серпня, 16:08
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Щорічно професійне свято шахтарів відзначають в останню неділю серпня
Олег Ляшко з шахтарями. Фото: facebook.com/O.Liashko
Олег Ляшко з шахтарями. Фото: facebook.com/O.Liashko

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко привітав усіх причетних з Днем шахтаря.

"Шахтарі живуть під землею, щоб українцям було світло на землі. Щиро вітаю з Днем шахтаря!", – написав Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

Історія свята

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    День шахтаря – це професійне свято, яке засноване в 1993 році указом президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості.

  • Мета цього свята звернути увагу на проблеми галузі, адже і зараз професія шахтаря залишається однією з найнебезпечніших.

  • Вперше це свято стали відзначати в Радянському Союзі. 29 серпня 1948 року День шахтарів був встановлений на честь трудового подвигу Олексія Стаханова.

  • 31 серпня 1935 року цей легендарний шахтар, завдяки особливим умовам організації праці, встановив рекорд: видобув 102 тонни вугілля за одну робочу зміну (5 годин і 45 хвилин), перевищивши норму в 14 разів.

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Раніше журналісти "Сьогодні" розповідали, як живуть українські гірники. Сучасні шахтарі – люди з різнобічними інтересами, а їх вибір професії – усвідомлене рішення.

Також нагадаємо, у 2020 році до Дня шахтаря Зеленський нагородив десятки гірників орденами і почесними званнями.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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