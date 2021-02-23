Ляшко розповів, коли в Україні стартує вакцинація від COVID-19

Україна вже отримала вакцину від коронавірусу і процес вакцинації може стартувати вже 24 лютого. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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За його словами, завтра вранці 11 автомобілів з вакциною роз'їдуться по регіонах, доставлять препарати на обласні склади. Також будуть доставлені і шприци для ін'єкцій.

"Вакцина виїде одночасно. Деякі області можуть отримати вакцину в перший день, а деякі – пізно ввечері або наступного дня. Перші сім областей, які отримають вакцину, – це Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир та Вінниця (один регіон він не назвав). Вакцинація починається після доставки вакцини", – сказав Ляшко.

Він підкреслив, що вакцинацію проводитимуть мобільні групи, які приїжджатимуть у коронавірусні лікарні, оскільки вакцинація, згідно з планом, повинна починатися з медиків.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у першій партії вакцини з Індії 500 тисяч доз. Але тривогу викликав один момент – при відвантаженні контейнерів на упаковці була назва CoviShield, а не AstraZeneca. Ми з'ясували, що за вакцина прилетіла до нас з Індії.

Відео: Сьогодні

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