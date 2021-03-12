Ляшко розповів, хто із публічних людей може вакцинуватися позачергово

В Україні дозволили відомим людям вакцинуватися позачергово. У плані вакцинації МОЗ визначило відповідні категорії осіб і умови.
Про це детальніше розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.
Кому можна без черги
- Учасникам бойових дій на Донбасі.
- Народним депутатам України.
- Керівникам центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій, облрад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я держадміністрацій.
- Головним державним санітарним лікарям (областей, Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті).
- Лідерам і представникам релігійних організацій.
- Видатним письменникам.
- Журналістам.
- Спортсменам.
- Музикантам.
- Акторам.
- Співакам та іншим діячам сфери культури, старше 60 років.
Які умови для вакцинації позачергово
- У разі, якщо була відмова від вакцинації тих людей, яким повинні були в цей день робити щеплення.
- Коли кількість людей на вакцинацію в день роботи мобільної бригади не кратна 10 і залишилися кілька доз.
- Коли людина прийшла на вакцинацію, але були виявлені протипоказання до вакцинації.
Регіональні департаменти охорони здоров'я і пресслужби облдержадмінстрації формують список громадських діячів області, які можуть бути вакциновані.
"Коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації будуть залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів буде уточнювати, хто з громадських діячів зможе вакцинуватися. Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації протягом часу до моменту обов'язкової утилізації залишків", – сказав Ляшко.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні від COVID-19 зробили щеплення понад 38 тис. людей.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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