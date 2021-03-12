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Ляшко розповів, хто із публічних людей може вакцинуватися позачергово

12 березня, 11:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Громадські діячі в будь-який момент повинні бути готові приїхати на щеплення

В Україні дозволили відомим людям вакцинуватися позачергово. У плані вакцинації МОЗ визначило відповідні категорії осіб і умови.

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Про це детальніше розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

Кому можна без черги

  • Учасникам бойових дій на Донбасі.
  • Народним депутатам України.
  • Керівникам центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій, облрад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я держадміністрацій.
  • Головним державним санітарним лікарям (областей, Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті).
  • Лідерам і представникам релігійних організацій.
  • Видатним письменникам.
  • Журналістам.
  • Спортсменам.
  • Музикантам.
  • Акторам.
  • Співакам та іншим діячам сфери культури, старше 60 років.

Які умови для вакцинації позачергово

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Ляшко розповів, хто із публічних людей може вакцинуватися позачергово
  • У разі, якщо була відмова від вакцинації тих людей, яким повинні були в цей день робити щеплення.
  • Коли кількість людей на вакцинацію в день роботи мобільної бригади не кратна 10 і залишилися кілька доз.
  • Коли людина прийшла на вакцинацію, але були виявлені протипоказання до вакцинації.

Регіональні департаменти охорони здоров'я і пресслужби облдержадмінстрації формують список громадських діячів області, які можуть бути вакциновані.

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"Коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації будуть залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів буде уточнювати, хто з громадських діячів зможе вакцинуватися. Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації протягом часу до моменту обов'язкової утилізації залишків", – сказав Ляшко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні від COVID-19 зробили щеплення понад 38 тис. людей.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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щеплення вакцинація відомі люди Віктор Ляшко
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