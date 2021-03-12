Громадські діячі в будь-який момент повинні бути готові приїхати на щеплення

В Україні дозволили відомим людям вакцинуватися позачергово. У плані вакцинації МОЗ визначило відповідні категорії осіб і умови.

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Про це детальніше розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

Кому можна без черги

Учасникам бойових дій на Донбасі.

Народним депутатам України.

Керівникам центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій, облрад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я держадміністрацій.

Головним державним санітарним лікарям (областей, Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті).

Лідерам і представникам релігійних організацій.

Видатним письменникам.

Журналістам.

Спортсменам.

Музикантам.

Акторам.

Співакам та іншим діячам сфери культури, старше 60 років.

Які умови для вакцинації позачергово

В тренді Ляшко розповів, хто із публічних людей може вакцинуватися позачергово

У разі, якщо була відмова від вакцинації тих людей, яким повинні були в цей день робити щеплення.

Коли кількість людей на вакцинацію в день роботи мобільної бригади не кратна 10 і залишилися кілька доз.

Коли людина прийшла на вакцинацію, але були виявлені протипоказання до вакцинації.

Регіональні департаменти охорони здоров'я і пресслужби облдержадмінстрації формують список громадських діячів області, які можуть бути вакциновані.

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"Коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації будуть залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів буде уточнювати, хто з громадських діячів зможе вакцинуватися. Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації протягом часу до моменту обов'язкової утилізації залишків", – сказав Ляшко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні від COVID-19 зробили щеплення понад 38 тис. людей.

Відео: Сьогодні

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