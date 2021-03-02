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Ляшко вакцинувався "індійською" вакциною (відео)

2 березня, 16:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Чиновник МОЗ розповів, як почувається після щеплення

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко вакцинувався від COVID-19 препаратом Covishield компанії AstraZeneca.

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Він зізнався журналістам, що скористався отриманим нещодавно з Індії препаратом.

"Звичайна внутрішньом'язова ін'єкція. Я говорив, що буду вакцинуватися тією ж вакциною, якою вакцинуються наші медики... Ми власним прикладом показуємо, що не привезли для себе щось інше", – сказав Ляшко.

На питання, як він почувається після уколу, чиновник зазначив: "Нормально".

"Вакцина безпечна і ефективна. Повинні всі приходити і вакцинуватися", – підкреслив санлікар.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський сьогодні вакцинувався від COVID-19, а зробив він це у Сєвєродонецьку разом з військовими. Він також закликав українців не відмовлятися від щеплень.

Відео: Офис Президента Украины

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже встиг вакцинуватися індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він залишився цілком задоволеним і закликав українців наслідувати його приклад.

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вакцинація вакцина Віктор Ляшко

Джерело: Сьогодні

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