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Любив Україну та поховав СРСР. Яким запам'ятали Леоніда Кравчука українські політики

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10 травня, 22:21
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Високопосадовці висловили співчуття через смерть першого президента України
Леонід Кравчук назавжди лишиться людиною, яка поховала СРСР.
Леонід Кравчук назавжди лишиться людиною, яка поховала СРСР. / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилися перші реакції на звістку про смерть Леоніда Кравчука, президента України в 1991-1994 роках. Свої співчуття висловили українські чиновники, а також колишні високопосадовці. Смерть першого президента називають "великою втратою", а його самого – людиною, що "поховала Радянський Союз".

Сайт "Сегодня" зібрав головні заяви після того, як стало відомо, що Леонід Кравчук відійшов у вічність.

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Андрій Єрмак

Глава Офісу президента назвав звістку про смерть Кравчука "сумною новиною".

"Я був особисто знаймий з ним, чим насправді пишаюсь. Леонід Макарович був мудрим патріотом України, справді історичною фігурою у здобутті нашої Незалежності", – зазначив Єрмак.

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Євгенія Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" відреагувала на смерть Кравчука небагатослівно.

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"Перший Президент першим і пішов… Земля пухом", – написала вона.

Тристороння контактна група

Як відомо, Леонід Макарович був головою Української делегації для участі в Тристоронній контактній групі, яка до 24 лютого займалася питанням врегулювання ситуації на Донбасі.

Його колеги висловили глибоке співчуття рідним та близьким першого президента.

"Леонід Макарович був мудрим політиком, патріотом України, справді історичною постаттю у здобутті нашої Незалежності", – зазначили в ТКГ.

Віталій Кличко

Міський голова столиці був багатослівним, згадуючи першого президента України.

"Він (Кравчук, – ред.) говорив, що лідером людину роблять три речі: талант, сильний характер та знання. Все це було притаманне Леоніду Макаровичу, який увійшов в історію нашої суверенної держави як перший її законно обраний лідер", – написав Кличко.

Мер Києва подякував першому президенту за любов до України та пообіцяв, що Україна не втратить незалежність і свободу у війні проти російського загарбника.

Петро Порошенко

На звістку про смерть Кравчука відреагував і п'ятий президент України. Порошенко відзначив його як людину, що "поховала Радянський Союз".

"Свідомий перехід Леоніда Кравчука на державницькі позиції зіграв не останню роль в проголошенні Незалежності. Свою владу він використав для досягнення цієї великої мети. А згодом придумав, як у Біловезькій пущі поховати Радянський Союз", - написав Порошенко.

Він також додав, що Кравчук пішов з вірою в перемогу України у війні проти Росії.

Дмитро Разумков

Колишній голова Верховної Ради також назвав смерть Кравчука "великою втратою".

"Внесок Леоніда Кравчука у становлення нашої держави важко переоцінити. Саме під час його головування Парламент прийняв Акт проголошення незалежності України. Саме Леонід Макарович не побоявся і першим взяв на себе управління великою державою у непрості часи початку 90-х. Його життя було наповнене різними знаковими подіями та рішеннями. Проте він до останнього залишався вірним своїй країні і прагнув своїм досвідом та знаннями зробити наше життя кращим. І йому це вдавалося", – констатував Разумков.

На смерть Леоніда Макаровича відреагували і українські журналісти, які особисто були знайомі з першим президентом.

Наталія Влащенко

Журналістка згадує, що дуже багато разів записувала інтерв'ю з Леонідом Кравчуком, та й просто багато з ним спілкувалася.

"Мудрий, відкритий, по-людськи теплий. Дякуючи йому стала можлива Біловезька пуща. Та й пішов він за Шушкевичем…. Дякую, пане Президенте, що Україна стала Незалежною. Світла пам'ять", – написала Влащенко.

Як відомо, 3 травня помер підписант Біловезької угоди з боку Білорусі Станіслав Шушкевич. Він разом з Кравчуком та Борисом Єльциним 8 грудня 1991 року поставили крапку в існуванні СРСР.

Василь Голованов

Журналіст також зазначив, що мав честь бути знайомим із першим президентом Леонідом Макаровичем Кравчуком.

"Дуже шкода. Вічна пам'ять", – написав він.

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