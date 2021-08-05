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Людей так ділити не можна – Зеленський про російську паспортизацію Донбасу

5 серпня 2021 19:53

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент вважає, що у кожної людини може бути своя ситуація, яка не дає йому права вибору

Зеленський не засуджує людей, які змушені отримувати російські паспорти

Зеленський не засуджує людей, які змушені отримувати російські паспорти / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що паспортизацією на Донбасі Росія порушує міжнародне право.

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Він висловив співчуття людям, яких змушують оформлювати російські паспорти. Як сказав президент в інтерв'ю телеканалу "Дом", ситуації бувають різні і людей не можна ділити за паспортом.

"Слава тим людям, і велика повага, хто зміг відмовитися від паспортизації. Хто зміг піти від документів, невизнаних республік, а залишитися з українським паспортом, звичайно, ми вам дуже вдячні, ви молодці. І, як би вам не було складно – я розумію, ми люди різні ", – сказав Зеленський.

За його словами, ситуації бувають різні, адже є люди, які змушені отримувати російські паспорти.

"Обставини різні, і, можливо, якась жінка, яка десь сховала український паспорт, бо вона там доглядає за своєю матір'ю, яка лежить. Це жінку звідти до нас сюди не пропускають. Їй потрібно якось жити, виживати, і тому вона використовує російський паспорт або якийсь інший документ, або щоб там десь працювати, це ж я знаю, що так роблять спеціально", – додав президент.

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Водночас він вважає, що це не поблажливість його до таких людей, а співчуття.

"Я вважаю, що це ми повинні розуміти, що ситуації бувають різні і людей не можна ділити по паспорту", – підсумував Зеленський.

Тим часом у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає позбавлення українського громадянства за отримання російського паспорта. Проєкт закону переданий на розгляд керівництву, його текст ще не опублікований.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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