"Люди схаменіться". За півдня в Україні втопилося четверо людей

Трупи виявили в водоймах Кривого Рогу, Києва, Курахово і в Дніпрі

На українських водоймах гинуть люди. Фото: ГСЧС/Twitter

В Україні сьогодні, 3 липня, потонуло четверо людей. Рятувальники б'ють на сполох, адже такі показники тільки за першу половину дня.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Twitter.

"Люди, схаменіться! У нас за півдня – чотири потопельника! Кривий Ріг, Київ, Курахівка Донецької області і щойно знову- Дніпро, сорокарічна жінка...Скільки можна повторювати: випив – у воду не йди! а також проста народна мудрість: "не знаєш броду – не лізь у воду!", – пишуть у відомстві.

Раніше ми писали, що в Харківській області на пляжі потонув 4-річний хлопчик.

Також нагадаємо, в Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний підліток.