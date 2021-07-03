"Люди схаменіться". За півдня в Україні втопилося четверо людей

На українських водоймах гинуть люди. Фото: ГСЧС/Twitter
В Україні сьогодні, 3 липня, потонуло четверо людей. Рятувальники б'ють на сполох, адже такі показники тільки за першу половину дня.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Twitter.
"Люди, схаменіться! У нас за півдня – чотири потопельника! Кривий Ріг, Київ, Курахівка Донецької області і щойно знову- Дніпро, сорокарічна жінка...Скільки можна повторювати: випив – у воду не йди! а також проста народна мудрість: "не знаєш броду – не лізь у воду!", – пишуть у відомстві.
Раніше ми писали, що в Харківській області на пляжі потонув 4-річний хлопчик.
Також нагадаємо, в Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний підліток.