Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини України

Люди з купленими COVID-сертифікатами підривають довіру до ефективності вакцин – МОЗ

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
19 жовтня, 16:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Всі вважатимуть, що людина вакцинована від коронавірусу, але це не уберегло її від хвороби
МОЗ закликає не купувати фальшиві ковід-сертифікати.
МОЗ закликає не купувати фальшиві ковід-сертифікати. / Фото: Колаж: Сьогодні

В МОЗ розповіли, чим небезпечні куплені COVID-сертифікати. Вони підривають довіру до вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Реклама

Підроблені документи про щеплення можуть впливати на статистику захворюваності серед вакцинованих.

"Людина з придбаним сертифікатом має високі шанси потрапити в лікарню та померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. Це підриває довіру до ефективності вакцини", – пояснюють в міністерстві.

Важливість вакцинації

З 27 488 людей, яких госпіталізували з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

Реклама

Найбільш ефективно імунітет виробляється після 2-ї дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для:

  • CoronaVac/Sinovac – 14-28 днів,
  • Comirnaty/Pfizer – 21 день,
  • Moderna – 28 днів,
  • AstraZeneca – 4-12 тижнів.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 8 065 762 особам, з них отримали одну дозу – 8 065 760 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Раніше ми писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 жовтня 1991. На запрошення АН в Україні перебуває з візитом донька гетьмана Павла Скоропадського...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

98 188

захворіло за тиждень в Україні

+6%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти