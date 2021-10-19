Люди з купленими COVID-сертифікатами підривають довіру до ефективності вакцин – МОЗ

Всі вважатимуть, що людина вакцинована від коронавірусу, але це не уберегло її від хвороби

МОЗ закликає не купувати фальшиві ковід-сертифікати. / Фото: Колаж: Сьогодні

В МОЗ розповіли, чим небезпечні куплені COVID-сертифікати. Вони підривають довіру до вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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Підроблені документи про щеплення можуть впливати на статистику захворюваності серед вакцинованих.

"Людина з придбаним сертифікатом має високі шанси потрапити в лікарню та померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. Це підриває довіру до ефективності вакцини", – пояснюють в міністерстві.

Важливість вакцинації

З 27 488 людей, яких госпіталізували з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

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Найбільш ефективно імунітет виробляється після 2-ї дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для:

CoronaVac/Sinovac – 14-28 днів,

Comirnaty/Pfizer – 21 день,

Moderna – 28 днів,

AstraZeneca – 4-12 тижнів.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 8 065 762 особам, з них отримали одну дозу – 8 065 760 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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Минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених COVID-документів. Розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації від COVID-19.

В Україні розробили програмне забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію з "Дії" і паперових варіантів.