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СЬОГОДНІ Новини України

Люди стоять по 7 годин: на виїзді з України до Польщі утворилися величезні черги заробітчан

Оксана Лабойко Оксана Лабойко кореспондентка Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 січня, 21:46
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За годину кордон перетинають у середньому 50 автомобілів
Після свят люди повертаються на заробітки/Колаж: "Сьогодні"
Після свят люди повертаються на заробітки/Колаж: "Сьогодні"

При виїзді з України в Польщу утворилися величезні затори. Люди стоять у черзі на перетин кордону по 7 годин. Затори сягають 3 км.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

Українські заробітчани повертаються на роботу в країни Європейського Союзу. Через це утворилися величезні затори на митних постах у Краківці, Шегинях та Раві-Руській Львівської області. Загалом понад 600 автівок зараз у трьох пунктах пропуску. Пік прикордонники прогнозують на цю ніч, бо завтра багато людей вже мають стати до праці. Аби перетнути кордон, подорожуючі чекають по 6-7 годин.

Що кажуть заробітчани?

  • "На роботу встигаємо. 400 кілометрів ще їхати, але ще не відомо, скільки будемо на кордоні".
  • "Стою вже шість з половиною годин, а ще скільки буду чекати не знаю. Повертаюся до Польщі, працюю водієм. Кордони, напевно, неспроможні пропустити таку кількість людей, а їхати треба. Ще 400 кілометрів до бази. Повинен встигнути".

Скільки автомобілів пропускають за годину?

За годину через пункт пропуску проїжджають близько півсотні автомобілів.

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"За денну зміну було пропущено близько 450 автомобілів. Це в середньому 50 автомобілів за годину. Це накопичення прогнозоване, відповідно збільшено чисельну кількість нарядів і здійснюється оформлення по всім наявним смугам руху", — розповідає начальник відділення інспекторів прикордонної служби пункту пропуску "Краківець" Сергій Веретільник.

Люди годинами чекають, аби перетнути кордон/Фото: "Сьогодні", автор — Оксана Лабойко
Люди годинами чекають, аби перетнути кордон/Фото: "Сьогодні", автор — Оксана Лабойко

Деяким людям потрібно бути на роботі вже завтра/Фото: "Сьогодні", автор — Оксана Лабойко
Деяким людям потрібно бути на роботі вже завтра/Фото: "Сьогодні", автор — Оксана Лабойко

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Черги із автомобілів сягають 3 км/Фото: "Сьогодні", автор — Оксана Лабойко
Черги із автомобілів сягають 3 км/Фото: "Сьогодні", автор — Оксана Лабойко

Часті причини заторів

  • Автомобільні аварії;
  • відсутність парковок у жвавих місцях;
  • ремонти доріг;
  • непередбачувані дорожні події;
  • нерегульовані перехрестя;
  • масові заходи;
  • проїзд кортежів офіційних осіб і делегацій;
  • погодні катаклізми;
  • порушення роботи метро та наземного транспорту;
  • свята.

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