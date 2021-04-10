Людмила Добровольська вестиме новини "Сьогодні"

З понеділка, 12 квітня, в ефір каналу "Україна" повертається легендарна телеведуча Людмила Добровольська. Вона інформуватиме глядачів про події України та світу у вечірніх випусках новин "Сьогодні" на телеканалах "Україна" та "Україна 24".

Реклама

У березні 2021 року новини "Сьогодні" вийшли в оновленому форматі. З наступного тижня до облич аналітично-інформаційної команди приєднається одна з найбільш впізнаваних телеведучих України — Людмила Добровольська.

"Я рада презентувати в ефірі роботу моїх колег – новин "Сьогодні" та молодої й амбітної команди "Україна 24". Крім завзяття та професіоналізму, у колективі вирує жива енергія, нам вдалося дати формату новин нове бачення, в нас багато нових ідей та амбітних планів – це мене й надихнуло повернутися у кадр. Я маю що сказати глядачу. Впевнена, що мій досвід ведучої, вміння працювати з інформацією та налагоджувати контакт з аудиторією спрацюють на посилення команди", – зазначає ведуча.

Людмила Добровольська — фахова інформаційниця з великим досвідом та одна з найвідоміших телеведучих країни, за плечима якої вже 25 років роботи у медіа. Професіоналізм Людмили підтверджує не тільки багаторічна любов глядача, а й визнання колег. Телеведуча є лауреатом двох премій "Телетріумф" у номінаціях "Ведуча інформаційних програм" та "Ведуча програми будь-якого формату".

Повернення у кадр легендарної ведучої підсилить команду новин, оскільки раніше Людмила була керівником випусків інформаційної програми "Сьогодні" та знає всі секрети створення якісного контенту на сучасному телебаченні.

Нагадаємо, новини "Сьогодні" — це 24 години повного занурення в інформаційний простір України та світу. Ведучі новинних програм розповідають про найактуальніші події, відтворюючи повну інформаційну картину дня. Бренд "Сьогодні" є найбільш впізнаваною новинною платформою, якій довіряє вся країна.

Реклама

Дивіться новини "Сьогодні" в ефірі та на офіційному сайті каналу, а також дізнавайтеся про все найпершими на порталі segodnya.ua!

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама