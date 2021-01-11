Люті морози на підході: синоптик розповіла, коли чекати до -20

З півдня Європи в Україну увірветься циклон, який принесе снігопади

В Україну найближчими днями прийдуть сильні морози і снігопади. Різко холоднішати почне з 14 січня, у деяких областях побільшає опадів.

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Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вівторок

За її словами, завтра Україна все ще буде в зоні впливу потужної смуги високого атмосферного тиску, тому істотних опадів у більшості наших областей навряд чи варто очікувати.

Незначний сніг будет у західній частині, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У Криму та Приазов'ї очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

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Найближчої ночі буде 2-7 градусів морозу, на півдні близько нуля. Протягом дня очікується в більшості областей України від 2 морозу до 2 градусів тепла.

У Києві істотних опадів не очікується. Вночі в столиці 3 градуси морозу, вдень 1 градус нижче нуля.

Середа

В Україну готується увірватися циклон Bartosz з півдня Європи, який вже 13 січня суттєво ускладнить погоду на південному сході, сході і в Сумській області – буде мокрий сніг, дощ, сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер.

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На решту території України буде впливати своїми фронтами північний циклон Dimitrios, який принесе невеликий сніг.

А коли сильні морози?

Надалі температура повітря буде поступово знижуватися і в період 14-19 січня досягати в нічні години 14-20 градусів нижче нуля. Похолодає і у Києві, пік морозів припаде на 14-18 січня.

Графік снігу і морозів у Києві:

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Після того, як Новий рік і Різдво в Україні пройшли без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка погода чекає на українців цієї зими і в цілому до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Відео: Сьогодні

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