Магнітотерапія та фази місяця: у шкільному підручнику знайшли "бездоказову маячню"

Також автори пишуть, що від фаз місяця залежить енергійність та поведінка людей: дратівливість, або ж навпаки хороший настрій

У підручнику з природознавства для учнів 5 класу знайшли інформацію про магнітотерапію, яку раніше використовували в медицині. Ця інформація суперечить науковим дослідженням.

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Про це написали у Facebook MED GOblin

"Магнітні явища використовують у медицині. Наприклад, магнітотерапія – безболісна процедура, користь від якої відчутна. Під дією магнітних сил зростає опірність організму різним захворюванням", – йдеться в підручнику.

Цю інформацію спростував кандидат медичних наук та медблогер видання MedGoblin Андрій Сем'янків. За його словами, авторам підручника до вподоби псевдонаука у виконанні Месмера, який популяризував гіпноз і говорив про чудодійну силу магнітів.

"Для всіх, хто чекає завершення інтриги, спішу повідомити, що магнітотерапія – бездоказова маячня. Ну не працює вона (навіть, якщо в кабінеті фізіотерапії на вас вішають "патужний совєцький магніт воєнной разработкі". Не працює і все", – пише медик.

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Крім того, Сем'янків звернув увагу на ще одну деталь із підручника – автори пишуть, що від фаз місяця залежить енергійність та поведінка людей.

"Вам буде смішно, але, насправді, це теж досліджували, і це – неправда. Неосвічених людей і так багато, то для чого множити їх кількість в школах?", – додає він.

Зазначимо, що підручник рекомендований Міносвіти. Він виданий у 2013 році, а авторами є Ольга Ярошенко та Валентина Бойко.

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Нагадаємо, раніше в двох підручниках з історії України для учнів старших класів зобразили карту України без окупованого Росією Криму.

Крім того, ми розповідали, чим ще виділилися шкільні підручники з різних предметів.