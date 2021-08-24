Макрон відвідає Україну. Коли чекати президента Франції

Візит президента Франції стане символічним і знаковим для двосторонніх відносин наших країн, очікують в українському МЗС

Президент Франції Еммануель Макрон. / Фото: AFP

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну з офіційним візитом. Попередньо він прибуде в нашу країну до кінця цього року.

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Про це на спільному брифінгу з главою французького МЗС Жан-Ів Ле Дріаном повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми очікуємо з нетерпінням нового етапу співпраці – візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Україну. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин", – сказав Кулеба.

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Чому глава МЗС Франції не був на саміті Кримської платформи

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Міністр закордонних справ України Жан-Ів Ле Дріан розповів, чому не був присутній на саміті Кримської платформи. За його словами, в плани втрутилася ситуація в Афганістані.

Він привітав саміт Кримської платформи і зазначив, що Франція повною мірою підтримує цю ініціативу

"На жаль, я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу, яка розгортається в Афганістані, і яка змусила мене здійснити візит в Абу-Дабі, але мій колега, міністр Франс Еспер був тут і представляв Францію на саміті Кримської платформи. Я користуюся нагодою, щоб повторити: Франція не визнає і не визнаватиме незаконну анексію АР Крим і міста Севастополя", – додав Ле Дріан.

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