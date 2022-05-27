Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини України

Хлопчик зі знищеного Маріуполя написав листа Борису Джонсону: про що розповіла дитина

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 11:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хлопчик наразі перебуває під опікою подружньої пари, яка живе у Києві
Хлопчик із Маріуполя написав листа Борису Джонсону
Хлопчик із Маріуполя написав листа Борису Джонсону / Фото: Колаж: Сьогодні

Шестирічний Ілля із Маріуполя відповів на відкритий лист британського прем"єр-міністра українським дітям.

У ньому маленький українець розповів про свою найбільшу мрію:

Реклама

"Дорогий Борисе Джонсоне! Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе у Маріуполі. Я хочу, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую за допомогу нам. Ми переможемо. У мене живе кішка Фрося. Надсилаю вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю. Ілля. 6 років", – йдеться у листі.

Шестирічний Ілля із Маріуполя відповів на відкритий лист британського прем
Шестирічний Ілля із Маріуполя відповів на відкритий лист британського прем"єр-міністра українським дітям.
Шестирічний Ілля із Маріуполя відповів на відкритий лист британського прем
Шестирічний Ілля із Маріуполя відповів на відкритий лист британського прем"єр-міністра українським дітям.
Шестирічний Ілля із Маріуполя відповів на відкритий лист британського прем
Шестирічний Ілля із Маріуполя відповів на відкритий лист британського прем"єр-міністра українським дітям.
1/3

Уся сім'я Іллі загинула через війну: мама під час вибуху моста, тато зник безвісти. Бабуся та дідусь привели дитину з документами до волонтерів, пізніше їхні тіла знайшли розстріляними. Ілля 3 тижні сидів під бомбардуваннями, потім вийшов пішки з Маріуполя до Бердянська разом із волонтерами.

Реклама

Сьогодні хлопчик перебуває під опікою подружньої пари, яка живе у Києві. Вони хочуть стати офіційними опікунами Іллі одразу ж після закінчення війни.

Крім того, небайдужим до історії Іллі залишився футбольний клуб "Шахтар" Ріната Ахметова. Клуб бере активну участь у долі хлопчика, допомагає матеріально, а директор з футболу Даріо Срна готовий особисто передати листа хлопчика прем'єр-міністру Британії.

Раніше ми розповідали про музей "Голосу Мирних" Фонду Ріната Ахметова — це найбільший у світі архів історій мирних жителів України, які постраждали від війни.

Реклама

Також ми писали про багатомільйонну допомогу для українців від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та ФК "Шахтар"

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 травня
1
Особовий склад 29750
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артилерія 623
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2226
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Полковник Роман Качур – командир 55-ї окремої артбригади "Запорізька Січ". Під його керівництвом батарея реактивної артилерії два роки поспіль ставала найкращою у змаганні артпідрозділів ЗСУ. Герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького. Побратими називають його "артилеристом від Бога".
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28942.83

Bitcoin Cash (BCH)

180.95

Binance Coin (BNB)

298.12

Ethereum (ETH)

1766.72

Litecoin (LTC)

62.69

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти