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Хлопчик почав самостійно дихати. У якому стані двійнята, які дивом вижили в ДТП у Харкові

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 січня, 17:40
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Після аварії у хлопчика був зламаний череп, стегно, а також йому видалили селезінку
В аварії 12 січня загинуло троє людей.
В аварії 12 січня загинуло троє людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стало відомо про стан здоров'я трирічних двійнят, які 12 січня постраждали у жахливій ДТП у Харкові. Обидва батьки дітей того дня загинули.

Про це пише Newsroom.

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В якому стані діти

Заступник міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан розповіла, що хлопчик почав самостійно дихати, а дівчинку вже переводять до травматологічного відділення.

Після аварії у хлопчика діагностували відкриту черепномозкову травму, перелом основи черепа, перелом стегна, також йому видалили селезінку.

У дівчинки були переломи обох стегон.

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Що зараз з двійнятами

За словами віце-мера, сьогодні дівчинку, яку було госпіталізовано у невідкладну допомогу з переломом стегон, переведуть до дитячого травматологічного відділення міської лікарні №17, де вона продовжить лікування та реабілітацію. Стан маленької пацієнтки лікарі оцінюють як середню тяжкість.

Стан хлопчика теж покращився, його відключили від апарату штучної вентиляції легень, він контактний, приймає їжу, проте були виявлено інші пошкодження: перелом передпліччя, проблема з ниркою. Стан дитини залишається стабільно важким, він знаходиться у відділенні дитячої нейрохірургії міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги

ДТП у Харкові

Вранці 12 січня на Окружній дорозі водій Kia вилетів на зустрічну смугу для обгону і протаранив таксі, що їхало назустріч. Від удару автомобіль таксі відкинуло на відбійник. В результаті загинули водій Kia та водій Toyota (таксі) зі своєю дружиною. Двоє трирічних дітей таксиста потрапили до лікарні у тяжкому стані.

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