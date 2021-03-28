Малюська порівняв себе з Бенксі та розмалював графіті Ірпінську колонію (відео)

Міністр юстиції України Денис Малюська розмалював стіну Ірпінської колонії, раніше виставленої на аукціон, графіті за мотивами одного з останніх творінь знаменитого британського художника Бенксі.

Реклама

Відповідне відео глава Мін'юсту опублікував у Facebook.

Судячи з усього, таким чином міністр намагається підвищити привабливість розташованого в Коцюбинському виправного закладу для потенційного покупця.

Малюська розповів про історичну Редінгську в'язницю у Великій Британії, яку також намагалися продати. На одній з її стін на початку березня 2021 року з'явилося графіті арештантом, що спускається мотузкою зі зв'язаних простирадел, яке приписують Бенксі.

"Я далеко не Бенксі – малював востаннє в школі. Але я спробую щось подібне зробити і в нашій в'язниці, яку ми виставили також на продаж", – зізнався перед своїм перформансом міністр.

Реклама

До речі, оригінал на Редінгській в'язниці виглядає так:

Нагадаємо, рік тому міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні в'язниць більше, ніж потрібно, тому цілком можна почати їх розпродаж.

Ірпінський виправний центр №132, розташований у Коцюбинському Київської області, був виставлений на аукціон 16 лютого нинішнього року.

Увага! Не забудьте у неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодны" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама