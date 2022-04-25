Мама піхотинця, який послав корабель: "Мені запропонували скласти список, що послати наступним"

Жінка розповіла, як відреагувала на затоплення російського крейсера

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Морський піхотинець Роман Грибов, який послав за відомою адресою російський військовий корабель, після визволення з полону знову готується заступити на службу Про це розповіла "Сьогодні" його мама Тетяна.

"Роман знову готується до служби, до бою. У нього вже є гарний бронежилет, обмундирування. Незважаючи на те, що ми ніколи нікому смерті не бажали, ми благословимо його на те, щоб не один десяток орків уклав за те пекло, яке довелося пройти", — каже Тетяна.

За її словами, вона, як і багато українців, теж має ексклюзивну марку з конвертом.

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"Сподіваюся, що гроші, які держава отримала від продажу марки, будуть спрямовані на допомогу армії. У мене теж є така марка та конверт, зберігаю такий ексклюзив, – розповіла нам Тетяна. — Ви знаєте, мені дзвонили європейці, англійці. Так ось, вони мені сказали, що, мовляв, потрібно створити список з російських об'єктів, які Роман послав би за відомою адресою (сміється – Авт.). Люди вірять, що його слова знову допоможуть досягти нового воєнного успіху".

Тетяна розповіла про свої емоції після того, як корабель потонув.

"Я знаю, що в той момент, коли Роман вимовив ці слова, які стали відомими на весь світ, було дуже складно, бомбили. Мій син – не розмазана по тарілці манна каша. У ці слова він вклав силу і ненависть до паскудних москалів. Коли ж згодом я дізналася, що крейсер затонув, то аж закричала від радості: "Є Господь на землі". Кожна сльоза, кожна крапля крові, пролита нашими людьми, віділлється їм. Мій син послав крейсер "Москва" і він, корабель, потонув, я вважаю, у материнських сльозах усіх тих полонених, що були на острові Зміїний", — сказала вона.

Захоплення Зміїного

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний. Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х**". Після цього їх полонили. Роман Грибов та інші прикордонники повернулися на батьківщину після обміну полоненими між Росією та Україною.

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