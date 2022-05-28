"Маму вбили на моїх очах": дівчина з Бучі поділилася жахливою історією з життя

Свою історію дівчина розповіла Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова

Дівчина на власні очі побачила звірства окупантів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Таня — студентка з Бучі. Одного дня, коли дівчина поверталася з батьками від бабусі, на її очах російський снайпер убив маму. Куля увійшла в голову. Таня кинулася до мами, яка лежала з розплющеними очима, але дивилася вже в нікуди. По асфальту розтікалася кров... Вона ще дихала, але Таня сподівається, що мама вже нічого не розуміла та не відчувала.

Батька дівчини окупанти викрали з місця розстрілу його дружини та вивезли на допит із мішком на голові. Тіло мами дозволили забрати з дороги лише дідусю Тані — він колись воював в Афганістані та зміг вмовити військових віддати тіло доньки.

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Таня упевнена, що власні історії про трагедію війни треба записувати та розповідати, щоб смерті мирних мешканців України не перетворилися на суху статистику. Дивіться та слухайте історію Тані за посиланням.

Свою історію Таня довірила Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова — це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів Музею налічує вже понад 15 тисяч історій.

Як розповісти свою історію Фонду?

Розказати свою історію Фонду можна дотримуючись простих кроків:

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