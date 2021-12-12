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СЬОГОДНІ Новини України

Марш за "права людей" та перекриття траси. В Україні протестують антивакцинатори (фото, відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 13:57
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Противники вакцинації сьогодні вийшли на мітинг у різних містах країни
На місці присутня поліція
На місці присутня поліція / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знову протестують антивакцинатори. Наприклад, у Києві вимагають від влади скасувати законопроєкт 4142, яким, на їхню думку, обмежуються права невакцинованих громадян.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Марш у Києві

У центрі Києва розпочався марш за "права людей". На місці є поліція, яка має забезпечити порядок. Люди вимагають від влади скасувати законопроєкт 4142, яким, на їхню думку, обмежуються права невакцинованих громадян.

Протестувальники заявляють, що вони не є антивакцинаторами, а виступають за "права людей".

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Протест у Харкові

У Харкові антивакцинатори мітингують під будинком ОДА.

Мітинг у Полтаві

У Полтаві сьогодні також протестують антивакцинатори. Вони перекрили трасу Київ-Харків.

Антивакцинатори у Львові

У Львові знову мітинг у центрі міста, дорогу перекрито.

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