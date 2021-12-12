Марш за "права людей" та перекриття траси. В Україні протестують антивакцинатори (фото, відео)

В Україні знову протестують антивакцинатори. Наприклад, у Києві вимагають від влади скасувати законопроєкт 4142, яким, на їхню думку, обмежуються права невакцинованих громадян.
Про це пише сайт "Сьогодні".
Марш у Києві
У центрі Києва розпочався марш за "права людей". На місці є поліція, яка має забезпечити порядок. Люди вимагають від влади скасувати законопроєкт 4142, яким, на їхню думку, обмежуються права невакцинованих громадян.
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Протестувальники заявляють, що вони не є антивакцинаторами, а виступають за "права людей".
Протест у Харкові
У Харкові антивакцинатори мітингують під будинком ОДА.
Мітинг у Полтаві
У Полтаві сьогодні також протестують антивакцинатори. Вони перекрили трасу Київ-Харків.
Антивакцинатори у Львові
У Львові знову мітинг у центрі міста, дорогу перекрито.
Раніше ми писали:
- "Ловитимуть" людей у пунктів щеплень. Ми дізналися про нові плани антивакцинаторів.
- У Києві вранці 24 листопада антивакцинатори знову вийшли на акцію протесту.