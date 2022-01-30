Машини застрягли у кучугурах, а люди залишилися без світла: що в Україні творить негода (фото, відео)

У столиці взагалі стався транспортний колапс – затримується рух громадського транспорту

В Україні рятувальники діставали машини зі снігових заметів, а деякі авто знесло у кювети. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 30 січня вирує негода. Через снігопади та сильний вітер кілька областей залишилися без електропостачання, а на дорогах сталися страшні ДТП

Сайт "Сьогодні" розповість про те, що наробила негода в Україні.

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Регіони залишилися без світла

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пункти у 3 областях:

Житомирська – 53

Хмельницька – 7

Закарпатська – 3

На цей час до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Масштабний збій у роботі транспорту столиці

Затримується рух автобусів №28 на вул. П'ятигорська через неочищену проїзну частину. На місце направлено відповідальну службу міста.

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Затримується рух тролейбусів №3 на вул. Липковського у напрямку Залізничного масиву через неочищену проїзну частину. На місце направлено відповідальну службу міста.

Також затримується рух трамваїв №5, 28 на вул. Милославська у напрямку вул. С. Лифаря з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Крім того, затримується рух автобусів №76 по вул. Звіринецька з причини – неочищена проїжджа частина. На місце направлено відповідальну службу міста.

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Рух автобусів №76 організований до Ботанічного саду.

Масові ДТП

У селі Хватів Львівської області на міжнародній трасі Київ – Чоп перекинувся рейсовий автобус, який віз людей із Харкова до Польщі. На момент ДТП у салоні було 40 пасажирів – із них 14 травмувалися.

На місці працювали кілька карет швидкої допомоги, рятувальники та поліція. На щастя, всі пасажири залишилися живі.

Постраждалих госпіталізували до 3-х медичних закладів – 2 районні лікарні та одну у Львові.

Відомо, що з травмами різного ступеня важкості були 11 чоловіків та 3 жінки. Частина з них після огляду та першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

У лікарнях досі перебувають 6 людей – одна жінка у реанімації.

Водієві автобуса 34 роки він житель Рівненської області. За його словами, автобус справний, усі пасажири застраховані, а його просто занесло на слизькій дорозі, бо вночі на Львівщині йшов дощ зі снігом та був мороз.

На Львівщині внаслідок аварії постраждало багато пасажирів автобусу. Фото: Патрульна поліція На Львівщині внаслідок аварії постраждало багато пасажирів автобусу. Фото: Патрульна поліція На Львівщині внаслідок аварії постраждало багато пасажирів автобусу. Фото: Патрульна поліція На Львівщині внаслідок аварії постраждало багато пасажирів автобусу. Фото: Патрульна поліція На Львівщині внаслідок аварії постраждало багато пасажирів автобусу. Фото: Патрульна поліція На Львівщині внаслідок аварії постраждало багато пасажирів автобусу. Фото: Патрульна поліція На Львівщині внаслідок аварії постраждало багато пасажирів автобусу. Фото: Патрульна поліція На Львівщині внаслідок аварії постраждало багато пасажирів автобусу. Фото: Патрульна поліція 1 /8

Неподалік від повороту до села Тубільці Черкаської області о 5:30 ранку водій легковика не впорався з керуванням, вилетів у кювет та врізався у дерево. В результаті авто сильно зім'яло.

На місці з'ясувалося, що внаслідок аварії загинули 24-річний водій легковика та ще три пасажири (дівчина й два хлопці) у віці 20-25 років.

Також до Черкаської обласної лікарні медики доправили ще одного пацієнта у стані коми. Зараз хлопець у вкрай важкому стані.

На Черкащині сталася смертельна ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Машини дістають рятувальники

У Славському Львівської області через ожеледицю з'їхав з дороги та застряг автомобіль швидкої допомоги, який повертався з виклику. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою буксирувального троса автомобіль відбуксировано на дорогу.

У Славському застряг автомобіль швидкої допомоги. Фото: ДСНС України

Також у селі Разине Житомирського району швидка допомога застрягла у сніговому заметі.

Як з'ясувалося, медики поверталися з виклику, а в спецавтомобілі знаходився хворий, який потребував госпіталізації. Ймовірно, через слизьку дорогу транспортний засіб злетів з дороги.

В результаті рятувальники витягли авто зі снігового замету на дорогу та супроводжували до медичного закладу.

У селі Разине швидка допомога застрягла у сніговому заметі. Фото: ДСНС України

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