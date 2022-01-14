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Масштабна хакерська атака в Україні: що насправді відбувається з Дією

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 січня, 10:43
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У Мінцифри пояснили, чи відбувся витік персональних даних українців, а також чи працює мобільний застосунок
Портал Дія тимчасово не працює.
Портал Дія тимчасово не працює. / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів, зокрема і портал Дія. Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

У Мінцифри дали роз'яснення щодо хакерської атаки.

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Чи працює додаток Дія

Мобільний застосунок Дія працює в штатному режимі.

"Дія – безпечний продукт, що не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів", – заявили у Мінцифри.

Очільник міністерства Михайло Федоров також пояснив, що дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

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Що з порталом Дія

Його відключено, як і низку інших урядових сайтів. Це необхідно для локалізації проблеми та запобігання поширення атаки на інші ресурси.

"Більшість сайтів вже відновлено. Фахівці Мінцифри включені на допомогу СБУ, Кіберполіції та Держспецзв'язку", – написав Федоров в своєму Telegram.

Що сталося

У ніч з 13 на 14 січня 2022 року хакери здійснили масову кібератаку на вебсайти державних структур України. Наразі ведуться роботи з усунення несправності, а також працюють СБУ та Кіберполіція.

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Вранці 14 січня не відкривалися сайти:

  • Кабміну,
  • МЗС України,
  • ДСНС України,
  • МОН України,
  • Мінспорту,
  • Міненерго,
  • Мінагрополітики
  • Дії.

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