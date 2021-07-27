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Масштабна ДТП з українцями в Польщі: потерпілий помер у лікарні

27 липня 2021 14:37

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Унаслідок ДТП загинули вже двоє людей – поліцейські розслідують інцидент

Кількість жертв ДТП у Польщі збільшилася. Колаж "Сьогодні"

Кількість жертв ДТП у Польщі збільшилася. Колаж "Сьогодні"

У лікарні помер українець, який постраждав у ДТП за участю українського мікроавтобуса 24 липня. Всього в результаті аварії загинули двоє людей, ще троє в лікарні.

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Про це повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Як відомо, минулого тижня в Лодзінському воєводстві п'яна жінка на автомобілі Nissan Qashqai в'їхала в автобус. Консули посольства України в Польщі виїхали в лікарні, де перебувають українці, і знаходяться в постійному контакті з польськими правоохоронними органами.

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Нагадаємо, у Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 23 людини.

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Крім того, в Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням "Київ – Кишинів" зіткнувся з вантажівкою. У результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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