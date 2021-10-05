Масштабний збій у Facebook і голодування Саакашвілі — головні новини за ніч

Соцмережа Facebook не працювала понад 6 годин, а Міхеіл Саакашвілі вирішив голодувати до "кінця життя"

Соцмережа Facebook не працювала в усьому світі, а Міхеіл Саакашвілі не має наміру приймати медичну допомогу у в'язниці/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Іноді вони злітають. У РФ випробували гіперзвукову ракету "Циркон"

Росія продовжує брязкати зброєю. ВМФ вперше провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" з атомного підводного човна "Сєвєродвінськ".

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Ракета вразила умовну ціль/Колаж: Сьогодні

Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів за вечір

Через глобальний збій в Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger американський програміст Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів. У списку мільярдерів Forbes він опустився на 6 місце. Соціальні мережі не працювали понад 6 годин. Ймовірно, збій стався через оновлення протоколу динамічної маршрутизації (BGP).

У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій/Колаж: Сьогодні

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Саакашвілі вирішив голодувати до "кінця життя"

Адвокат Ніка Гварамія зачитала журналістам новий лист колишнього президента Грузії і глави Виконавчого комітету реформ України Міхеіла Саакашвілі, який він написав у СІЗО Руставі. У листі сказано, що Саакашвілі продовжує голодування в тюрмі й має намір відмовитися від допомоги лікарів навіть в разі погіршення здоров'я.

У в'язниці Руставі Михайло Саакашвілі не має наміру брати медичну допомогу / Колаж "Сьогодні"

В Одесі не вистачає медиків в опорних лікарнях з COVID-19

Найбільш проблемним моментом роботи опорних стаціонарів в Одесі є брак кадрів — лікарів-анестезіологів, середнього і молодшого медичного персоналу. Зараз активно ведуться переговори щодо залучення медиків до роботи в опорних лікарнях, а також готується звернення з цього питання до Міністерства охорони здоров'я та Кабінет міністрів України.

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