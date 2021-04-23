Масовані хакерські атаки. Випуск фільму-розслідування про "вагнерівців" відкладається

Для створення великого розслідування знадобиться ще кілька місяців, однак автори обіцяють випустити скорочену його частину якомога швидше

На ресурси журналістів-розслідувачів Bellingcat останні три дні здійснюються масовані хакерські атаки. Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів журналіст видання Христо Грозєв. Навіть під час включення в студії, виникли перешкоди в зв'язку.

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У Bellingcat кажуть, що очікуване розслідування про ПВК "Вагнера", яке анонсувалося на 15 березня, а пізніше на 5 квітня, потребує ще тривалого часу. Але автори збираються опублікувати скорочену версію раніше.

"Не можна прив'язуватися до конкретних дат. Люди, які назвали, коли вийде новий "Джеймс Бонд" вже на два роки запізнилися. Тому ми не стали чекати закінчення підготовки фільму, яка займе ще кілька місяців, а зробити, швидше за все, текстову версію розслідування. І, можливо, разом з телевізійним форматом розслідування, тобто невеликого, неповного фільму, постараємося випустити якомога швидше", – зазначив Грозєв.

Як повідомлялося раніше, волонтерське розвідувальне співтовариство Bellingcat перенесло прем'єру першої частини фільму про зірвану спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера. Сайт "Сьогодні" розбирався, коли ж вийде фільм і що ми там можемо побачити.

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