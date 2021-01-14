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Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться в лютому – глава МОЗ

14 січня, 23:10

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Зараз йдуть переговори з виробниками вакцин

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, переговори з виробниками вакцин дозволило Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.

"Я думаю, що в лютому, який настане вже через два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні", – заявив глава МОЗ.

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Нагадаємо, чому вакцинація від коронавірусу проводиться в два етапи, розповіла завідуюча кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.

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Як відомо, Україна також закупить китайську вакцину від коронавірусу від компанії Sinovac Biotech, якщо її ефективність складе не менше 70%.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина Максим Степанов
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