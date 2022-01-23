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Масове мінування шкіл. Розповідаємо, як працюють спецслужби

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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23 січня, 07:00
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Прессекретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс зазначила, що на виклики щодо мінування виїжджає максимальна кількість спецслужб
В Україні триває масове мінування шкіл
В Україні триває масове мінування шкіл / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні все ще продовжується низка "мінувань". За останні дні надходили повідомлення про вибухівки у школах Києва, Броварів та Львова.

Сайт "Сьогодні" дізнався, як працюють спецслужби під час повідомлень про замінування.

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Скільки спецслужб їдуть на виклик?

Прессекретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс прокоментувала "мінування" шкіл у Києві. Вона заявила, що на виклики щодо мінування виїжджає максимальна кількість спецслужб.

"По максимуму слідчо-оперативних груп, вибухотехніків і кінологів, щоб скоріше завершити цю перевірку. У якому порядку це проводиться – ми не можемо розкривати цей момент, щоб не наражати когось на небезпеку і викликати туди людей", – сказала Юлія Гірдвіліс.

За її словами, слідчо-оперативна група вирішує, звідки розпочинати обстеження.

Скільки коштує виїзд спецслужб?

Кожен виїзд оперативних служб обходиться для держави як мінімум в кілька тисяч, а то й десятків тисяч.

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"Якщо надійшло повідомлення про замінування об'єкта, то ми виїжджаємо в обов'язковому порядку і чергуємо на місці. Поліція тим часом перевіряє цей об'єкт. Бувають випадки, коли нас залучають за необхідності, – повідомила спікер київських рятувальників Світлана Водолага. – Витрати на подібні виїзди визначаються за своєю формулою. Востаннє ми рахували і вийшло, що виїзд пожежної техніки у столиці обходиться у тисячі гривень, деколи понад 50 тис. грн".

Своєю чергою наші джерела в ДСНС повідомили, що виїзд пожежної техніки у Києві та регіонах оцінюється у різні суми. Крім того, у столиці є "план взаємодії", у рамках якого припускається, що рятувальники можуть не виїжджати на всі об'єкти, якщо "замінування" є масовим.

При цьому поліція та вибухотехніки зобов'язані виїжджати та реагувати на кожне подібне повідомлення.

Чи працюють школи після повідомлення про замінування?

Багато шкіл працюють у звичайному режимі після повідомлень про замінування. Усі учні та співробітники чекають спецслужби.

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Хто стоїть за хвилею "замінувань"?

Спецслужби РФ активно використовують псевдомінування об'єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури як один із елементів гібридної війни для тиску на Україну.

Якщо протягом 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 свідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилося.

"Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо це усвідомлювати", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

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