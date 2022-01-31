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Масові заворушення в Україні СБУ показала затримання організаторів – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 13:28
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Правоохоронці показали, як выдбулося затримання організаторів масових заворушень в Україні – їх пов'язала поліція ДСР
Копи впіймали організаторів масових заворушень в Україні
Копи впіймали організаторів масових заворушень в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліцейські затримали підозрюваних, які готували масові заворушення у Києві, а також у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

Відео затримання опублікували у Нацполіції.

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що ця акція наперед була спрямована на насильницькі дії. Масові заворушення використовуються як елемент гібридної війни.

Підготували навіть бутафорську кров

Він зазначив, що 1500 учасників – це так звані "тітушки", які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Організатори планували насильство серед учасників цього мітингу. Для цього навіть заготовили бутафорську кров, яка внаслідок зіткнень мала пролитися серед активістів.

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"Було заплановано та зібрано групи медиків, які повинні були підтвердити відповідно травмування псевдоактивістів — і це показати по всіх центральних каналах", – повідомив Монастирський.

Що купили для заворушень. Джерело: Нацполіція

Що ще відомо?

За завданням кураторів організатор зі своїми помічниками шукали українців, котрі за гроші готові були допомогти в організації та участі у протестах.

Перший такий захід планували на 31 січня під стінами Офісу президента.

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