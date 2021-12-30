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СЬОГОДНІ Новини України

Мати та син поверталися додому на Різдво: у Словаччині в ДТП загинули українці

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 22:46
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Сім'я поверталася із заробітків у Чехії
Загиблих поховають у рідному селі 31 грудня/Фото: Facebook Ольги Лукечі та поліції Словаччини, колаж: "Сьогодні"
Загиблих поховають у рідному селі 31 грудня/Фото: Facebook Ольги Лукечі та поліції Словаччини, колаж: "Сьогодні"

У Словаччині в ДТП загинули 40-річна жінка та її 20-річний син. Українські заробітчани поверталися з Чехії до України, щоб разом із родиною відсвяткувати Різдво.

Про це повідомляє Obozrevatel.

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Деталі інциденту

25 грудня з Чехії поверталися троє українських заробітчан — 40-річна жінка, її 20-річний син та 25-річний зять. Вони їхали на святкування Різдва селі Страбичове Мукачівського району Закарпатської області. Однак у Словаччині авто родини потрапило у ДТП. На місці аварії загинули жінка та її син, 25-річного чоловіка рятують лікарі.

Родина майже доїхала додому

До будинку родини залишалося лише 50 кілометрів. За кермом транспортного засобу була 42-річна жінка. Вона на небезпечному повороті не впоралася з керуванням та врізалася у бетонну плиту.

Що відомо про покійну?

Померла 42-річна жінка працювала у Чехії останні 10 років. Там жінка доглядала за літніми людьми. Після закінчення школи до матері переїхав її син. Він навчався у Чехії.

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"Вона ніколи у своєму житті нікому не завдала шкоди. Вона жила для своєї сім'ї, для своїх дітей, яких надзвичайно любила. Вона була дуже хорошою матір'ю. А найбільшою її любов'ю була онука Сашенька", — розповідає подруга Ольги із Чехії Богомила.

Коли поховають загиблих?

У Словаччині розслідують смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Жінку та сина поховають 31 грудня в їхньому рідному селі на Закарпатті.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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