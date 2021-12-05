Матрац замість ліжка та їжа з тарганами: українські артисти опинилися у трудовому рабстві в Кореї

Артисти розповіли, що в цирку ніхто не дотримувався елементарної безпеки

Українські артисти опинилися у жахливих умовах

Українські артисти, які поїхали до Південної Кореї заробити грошей у приватному цирку, опинилися у трудовому рабстві.

Кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Блищик поспілкувалася з людьми, які пережили жахи такої роботи.

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Українка Альона приїхала в Корею у липні підзаробити. Разом із нею – ще семеро земляків. У контракті, який оформив український менеджер, було чітко прописано: зарплата – понад 30 тисяч гривень на місяць. Але дівчина нічого не заробила. Й навіть до кінця місяця не вистачало.



Замість обіцяних тисяч євро – отримала удвічі менше. Працедавиця аргументувала тим, що коронавірус і платити більше просто не може. Та це не найбільша неприємність. Умови проживання – то справжній шок.

"Було 4-ри дівчини на одну кімнату. Ми місця розділили шторами. Це дуже складно, бо 24/7 знаходитеся разом і ніякого особистого простору", – говорить артистка.

Таргани повзали просто по їжі, а артистки спали не у ліжках, а на підлозі на матрацах. Промерзали до кісток. Будинок був не утеплений, виникав конденсат, тож з вікон та стін постійно стікала вода.

"Був великий протяг. Я одного разу прокинулася від того, що в мене замерзла голова. І на ранок температура почалася", – розповіла дівчина.

У цирку, де працювала дівчина, теж не все було гаразд. Ніхто, кажуть артисти, не дотримувався елементарної безпеки. Вони неодноразово попереджали про несправність страховки. Та їх ігнорували. Двоє акробатів впали з висоти. В якому зараз стані – їхні колеги і досі не знають.

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"За це відповідальність несе інспектор манежу, перш за все. Директор. І ті, хто були причетні та відповідали за програму", – розповіла артистка.

Артисти переконують: керівниця навіть заборонила їм спілкуватися з місцевими, не можна було виїжджати за межі міста. Жінка навіть контролювала о якій порі ті повертаються додому.

"Вона мені написала: в тебе буде штраф 50 доларів за те, що ти не прийшла о 10 годині", – розповіла Альона.

Але мовчати дівчина не могла та розповіла всю правду місцевим журналістам. Тепер керівниця цирку збирається судитися з нею через наклеп. Українка подала зустрічний позов.

Журналісти намагалися зв'язатися з власницею приватного цирку, але на зв'язок вона поки не вийшла.

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Як допомогти людині, яка перебуває в рабстві

Часто люди довго не розуміють, що стали жертвами торгівлі людьми. Їхні родичі також можуть не знати про проблему. При цьому кожен має можливість допомогти тому, хто перебуває у рабстві.

У першу половину 2021 року українці найчастіше потрапляли у трудове рабство у Польщі. В Україні за той же період у рабство потрапило втричі більше людей, ніж за весь 2020 рік.

Якщо ви підозрюєте, що людину можуть примушувати до праці, завжди можна поговорити з нею. Наприклад, запитати, звідки вона, чи давно тут працює, чи є у неї трудовий договір, чи дотримуються домовленості щодо неї, як до неї звертаються.

Якщо людина мігрант, можна запитати, чи має вона необхідні документи.

Крім того, потрібно постаратися налагодити контакт з людиною. Головне, щоб у неї було бажання врятуватися.

З 2000 року представництво Міжнародної організації з міграції в Україні допомагає постраждалим від торгівлі людьми.

МОМ надає медичну, психологічну допомогу, допомагає влаштуватися працювати, повернутися до звичного життя.

Так, держава може надати статус потерпілого від трудової експлуатації, який дає право на різну допомогу:

Медичну

Підтримку соціальних служб

Разову грошову допомогу

Для отримання такого статусу треба звернутися до поліції, щоб там відкрили провадження та визнали людину постраждалою стороною. Потім постраждала особа звертається до місцевих органів самоврядування, вони проводять співбесіду з нею, перевіряють усі факти та підтверджують статус.

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