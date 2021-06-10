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МАУ відновила права на польоти в Грецію. Умови в'їзду в країну для українців

10 червня 2021 9:03

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Громадяни України з 14 травня 2021 року можуть відвідати грецькі курорти з метою туризму – МАУ відновила права на польоти в країну – список маршрутів

Державіаслужба України видала і оновила права авіакомпанії МАУ на польоти за 7 маршрутами до Греції. Авіаперевізник зможе здійснювати чартерні рейси з Одеси, Харкова та Львова в Салоніки з частотою до двох разів на тиждень.

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Як повідомляє "Avianews", також МАУ матиме можливість двічі на тиждень літати з Києва до Керкиру на грецькому острові Корфу.

Державіаслужба оновила права, які дозволяли авіакомпанії здійснювати регулярні рейси з Києва і Львова до Іракліону на грецькому острові Крит, і з Києва в Салоніки.

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З Києва на Крит МАУ може літати до семи разів на тиждень, зі Львова – до п'яти разів, з Києва в Салоніки – до семи разів на тиждень.

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Зазначається, що отримання прав на маршрути не означає, що МАУ здійснюватиме рейси за усіма напрямками або з максимальною частотою. Нерідко авіаперевізники запитують більше напрямків і велику частоту, ніж виконують насправді.

Умови в'їзду до Греції

Громадяни України з 14 травня 2021 можуть відвідати Грецію з метою туризму. Щоб відпочити на сонячних грецьких курортах, українцям знадобиться до прибуття в країну заповнити електронну форму PLF (Passenger Locator Form) на сайті грецького уряду – підтвердження заповнення є необхідним проїзним документом.

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Також для всіх мандрівників віком від 5 років знадобиться один із чотирьох документів (англійською мовою із зазначенням особистих даних):

  • сертифікат про вакцинацію від COVID-19, отриманий не пізніше ніж за 14 днів до поїздки;
  • довідка про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, видана не більше ніж за 72 години до прибуття в Грецію;
  • сертифікат про позитивний результат ПЛР-тесту або виявлення антигену до коронавірусу, виданий від 2 до 9 місяців після зазначеної в ньому хвороби;
  • сертифікат про перенесений COVID-19.

Пред'явити необхідні документи доведеться і перед посадкою на рейс, і під час проходження прикордонного контролю в Греції.

Нагадаємо, в МАУ передумали – рейсів з України до Польщі не буде.

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