МАУ продовжує скасування рейсів до Тель-Авіва

Авіаперевізник обіцяє кожні 48 годин переглядати свою заборону на польоти – які рейси скасовані

Літак української авіакомпанії МАУ / Фото: facebook.com/flyuia.ua

Компанія "Міжнародні авіалінії України" знову скасувала рейси в Тель-Авів до 18 травня з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу.

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Про це повідомляє пресслужба МАУ.

Зокрема, скасовані: PS 778 / 17MAY TLV – KBP, PS788 / 17MAY TLV-ODS, PS775 / 776 17MAY KBP-TLV-KBP, PS777 / 778 17 / 18MAY KBP-TLV-KBP і PS775 / 776 18MAY KBP-TLV- KBP.

"Ми дуже ретельно відстежуємо ситуацію в Ізраїлі. Ми бачимо, що багато авіакомпаній направляються до аеропорту Бен-Гуріон, кружляють нам ним і повертаються до своїх базових аеропортів. Ситуація в перший день конфлікту розвивалася дуже швидко. Поки ми надсилали офіційні повідомлення про повернення борту з Ларнаки на KBP, аеропорт Бен-Гуріон вже підтвердив нашу посадку. Однак ми не можемо тримати пасажирів в напрузі, тому з сьогоднішнього дня ми вирішили скасувати рейси та переглядати своє рішення кожні 48 годин", – цитує пре-служба СЕО МАУ Євгенія Дихне.

Він зазначив, що рішення в авіакомпанії приймаються з урахуванням NOTAM, внутрішньої оцінки ризиків, чинних норм аеропорту імені Бен-Гуріона та повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю.

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"На даний момент рівень загрози авіаційної безпеки за даними державного авіаційного регулятора України, підвищений, українським перевізникам рекомендується утриматися від польотів в Тель-Авів", – підкреслив Дихне.

У МАУ зазначили, що 11 травня, після загострення військово-політичної обстановки на Близькому Сході, рейс МАУ, який прямував в Тель-Авів, змінив аеропорт прибуття на вимогу служб безпеки аеропорту Бен-Гуріон і приземлився в Ларнаці. Пізніше, за інформацією компанії, екіпаж українського лайнера отримав додаткову інформацію з аеропорту Тель-Авіва, яка гарантувала максимальну безпеку польоту в спеціально відведеному для цього місці.

Тепер всі рейси Київ-Тель-Авів-Київ та Одеса-Тель-Авів-Одеса скасовані до 18 травня включно.

Нагадаємо, через бойові дій між Ізраїлем і Палестиною Міністерство закордонних справ закликало українців відмовитися від поїздок в ці країни.