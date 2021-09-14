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Майор Бузина. Розсекречено КДБ-шне минуле батька Олеся Бузини (фото)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 вересня, 22:02
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З документів стало зрозуміло, чим саме в органах займався Олексій Бузина
Олесь Бузина особливо не розповідав, ким був його батько / Колаж "Сьогодні"
Олесь Бузина особливо не розповідав, ким був його батько / Колаж "Сьогодні"

Під час вивчення архівів Комітету державної безпеки Української РСР дослідники наткнулися на документи, які розповідають, чим саме займався в КДБ батько журналіста Олеся Бузини. Також стало відомо, що батько убитого журналіста був майором держбезпеки.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі редактор сайту "Історична Правда" Едуард Андрющенко.

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Документи з особової справи майора Бузини
Документи з особової справи майора Бузини

Дослідники написали, що з документів стало зрозуміло – Олексій Григорович Бузина працював по дисидентам. Більше ніяких подробиць не повідомляється.

Що було раніше відомо

  • Олексій Григорович Бузина був нащадком українських козаків і селян. Його батько служив в Російській імператорській армії офіцером, а під час колективізації 1930-х років був розкуркулений і відправлений на будівництво Біломорканалу;
  • Він закінчив філологічний факультет Харківського університету, починав журналістом;
  • Потім став завідуючим оргвідділом Сумського обкому комсомолу;
  • Поступив на службу в КДБ і став офіцером 5-го (ідеологічного) управління;
  • У роки незалежності України дослужився до підполковника СБУ.

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