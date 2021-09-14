Майор Бузина. Розсекречено КДБ-шне минуле батька Олеся Бузини (фото)

Під час вивчення архівів Комітету державної безпеки Української РСР дослідники наткнулися на документи, які розповідають, чим саме займався в КДБ батько журналіста Олеся Бузини. Також стало відомо, що батько убитого журналіста був майором держбезпеки.
Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі редактор сайту "Історична Правда" Едуард Андрющенко.
Дослідники написали, що з документів стало зрозуміло – Олексій Григорович Бузина працював по дисидентам. Більше ніяких подробиць не повідомляється.
Що було раніше відомо
- Олексій Григорович Бузина був нащадком українських козаків і селян. Його батько служив в Російській імператорській армії офіцером, а під час колективізації 1930-х років був розкуркулений і відправлений на будівництво Біломорканалу;
- Він закінчив філологічний факультет Харківського університету, починав журналістом;
- Потім став завідуючим оргвідділом Сумського обкому комсомолу;
- Поступив на службу в КДБ і став офіцером 5-го (ідеологічного) управління;
- У роки незалежності України дослужився до підполковника СБУ.