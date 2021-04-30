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Травневі шашлики під загрозою: українців чекають погодні гойдалки до 4 травня

30 квітня, 14:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нас чекають чотири вихідних поспіль – українці традиційно захочуть на природу, але їх може чекати там неприємний сюрприз

Погода на чотириденні святкові вихідні буде примхливою: з 1 травня прийде істотне потепління, на Великдень будуть гриміти грози, в понеділок місцями різко похолодає і дощі, а 4 травня нас знову потішить сонце.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У суботу, 1 травня, південь, схід і частково захід країни накриють грози. На решті території без опадів. Температура 15-20 градусів, у східних і південних областях до +24. У Києві 16-18 і сонце.

У неділю, 2 травня, святкування Великодня зіпсують дощі з грозами практично в усіх регіонах, крім східних областей, Запоріжжя та Криму. Температура 20-24 градусів. У столиці гроза і 18-20 тепла.

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У понеділок, 3 травня, різко похолодає в західних областях: після +24 на Великдень температура опуститься до 11-13 тепла. У центрі і на півночі 13-18 тепла, на півдні та сході до +24. Скрізь дощі, але вже без гроз. У Києві буде мокро і 17-19 тепла.

У вівторок, 4 травня, буде досить комфортна температура 13-18 градусів. Дощ може пройти тільки на Донбасі, в інших областях – сухо. У столиці 13-15 градусів і без опадів.

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Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть один одного) і дощі. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.

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