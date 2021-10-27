Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чорноморець - Шахтар: онлайн ❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини України

"Мажорна" ДТП у Харкові: стало відомо, в якому стані постраждалі (відео)

Анна Бровко Анна Бровко кореспондент Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
27 жовтня, 12:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В аварії, крім загиблого 58-річного водія, постраждали ще троє людей. Вони опинились у лікарні
Стало відомо, у якому стані постраждалі.
Стало відомо, у якому стані постраждалі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові в результаті смертельної ДТП, яке влаштував 16-річний мажор на Infiniti, троє людей перебувають у лікарні. Стало відомо, в якому вони стані.

Про це повідомила віце-мер Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

Реклама

Що з постраждалими

На сьогоднішній день у лікарні перебуває троє людей. Це пасажири. 16-річний водій не постраждав, йому надали допомогу амбулаторно і він пішов з лікарні.

Серед постраждалих:

  • юнак 19 років – закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забиті рани голови, вивих лівого плеча, забиття тулуба. Знаходиться на лікування у лікарні швидкої допомоги.
  • дівчина 16 років – закритий перелом лівого стегна, забиття м'яких тканин голови та тулуба. Стан стабільний.
  • юнак 19 років - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забиті рани голови, забиті рани шиї, закритий перелом ключиці зліва. Стан стабільний.

Реклама

Деталі ДТП

  • У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. У ДТП загинула одна людина.
  • Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.
  • За даними правоохоронців, у загиблого 58-річного водія Chevrolet, а також у 16-річного водія Infiniti ознак алкогольного сп'яніння немає.
  • Поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Інцидент у магазині

2019 року хлопець познайомився з дівчиною. Вони навчалися в різних школах і знали друг одного лише місяць. Через деякий час підліток почав ображати дівчинку. Її мати та брат вирішили з ним розібратися. Про зустріч домовились у магазині. Коли почали з'ясовувати стосунки, підліток дістав пістолет і вистрілив кілька разів у 39-річну жінку та 19-річного хлопця.

На місце викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство із використанням зброї). Правоохоронці не називали прізвища парубка, проте було відомо, що його звуть Микола.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти