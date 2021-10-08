Напад на журналістів в Укрексімбанку. Мецгеру вручили нову підозру

Главі Укрексімбанку Євгену Мецгеру вручили нову підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем".
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
"Схеми" оприлюднили скандальне розслідування про Укрексімбанк – Мецгер відреагував (відео)
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Тепер Мецгера інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також незаконне утримання людей.
"8 жовтня 2021 року повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", – йдеться у повідомленні.
Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Як розвивалися події
- Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одине з питань, в він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
- За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили покинути приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
- У самому банку заявили, що журналіст поставив ряд питань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в рамках відповідних правовідносин. Запитувана інформація, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
- В Офісі президента теж заявили, що Мецгер повинен бути відсторонений, в зазначили, що така поведінка топ-менеджера неприйнятна.