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Напад на журналістів в Укрексімбанку. Мецгеру вручили нову підозру

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
8 жовтня, 14:22
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Крім перешкоджання роботи журналістів, Мецгера звинувачують і в незаконному утриманні людей
Мецгер вручили нову підозру
Мецгер вручили нову підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

Главі Укрексімбанку Євгену Мецгеру вручили нову підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем".

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Тепер Мецгера інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також незаконне утримання людей.

"8 жовтня 2021 року повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", – йдеться у повідомленні.

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Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як розвивалися події

  • Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одине з питань, в він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
  • За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили покинути приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
  • У самому банку заявили, що журналіст поставив ряд питань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в рамках відповідних правовідносин. Запитувана інформація, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
  • В Офісі президента теж заявили, що Мецгер повинен бути відсторонений, в зазначили, що така поведінка топ-менеджера неприйнятна.

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