Напад на журналістів в Укрексімбанку. Мецгеру вручили нову підозру

Крім перешкоджання роботи журналістів, Мецгера звинувачують і в незаконному утриманні людей

Мецгер вручили нову підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

Главі Укрексімбанку Євгену Мецгеру вручили нову підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем".

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Тепер Мецгера інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також незаконне утримання людей.

"8 жовтня 2021 року повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", – йдеться у повідомленні.

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Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як розвивалися події