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"Мріяв піти в армію". Стало відоме ім'я молодого воїна, якого 1 грудня на Донбасі вбив снайпер

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
2 грудня, 19:35
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Загиблому військовому було лише 22 роки
У молодого військового залишилися батьки та кохана дівчина.
У молодого військового залишилися батьки та кохана дівчина. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі на позиціях поблизу Новотроїцького 1 грудня загинув солдат Валерій Геровкін – його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 93 бригади Холодний Яр.

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Що відомо про загиблого солдата

Валерій народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. Мав середню спеціальну освіту. До лав Збройних сил вступив у вересні минулого року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Товариші по службі називали його "Гера".

"Він був завжди на позитиві. З ним завжди було легко знайти спільну мову. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, погратися в ігри на телефоні", – розповів побратим із позивним "Матрос".

Він – одноліток Валерія, і коли друг загинув, саме "Матрос" був поруч. Він намагався його врятувати, утім, смерть настала практично миттєво.

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Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Що відомо про близьких

Без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній. Також у військового була кохана дівчина – Валерій показував її фото в телефоні своїм побратимам.

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"Валера мріяв іти в армію давно, але хотів закінчити навчання.Завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Займався спортом – піднімав гирі. Це була його перша ротація в ООС", – розповів Матрос.

Ситуація 1 грудня

На Донбасі російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок цього один військовий ЗСУ отримав поранення, від якого помер.

Де стріляли?

  • У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого отримав поранення один місцевий житель.
  • У районі Шумів російські найманці вчинили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

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